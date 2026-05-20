Заправщик НАТО сделал несколько кругов над Латвией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет-заправщик НАТО Airbus A330 MRTT в течение продолжительного времени летал по круговой траектории над территорией Латвии.
- Самолет начал кружить над восточной частью Латвии параллельно границе с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Самолет-заправщик НАТО Airbus A330 MRTT в течение продолжительного времени летал по круговой траектории над территорией Латвии, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Конкретные цели и задачи пребывания натовского заправщика в небе над Латвией неизвестны.