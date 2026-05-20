Рютте заявил, что НАТО следит за ядерными учениями России

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. НАТО следит за ядерными учениями РФ, заявил генсек организации Марк Рютте.
"Мы, конечно, следим за ними, за тем, что происходит", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. При этом в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.