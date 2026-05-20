До смешного легко: выяснилось, где НАТО планирует прорываться в Россию
08:00 20.05.2026 (обновлено: 08:01 20.05.2026)

До смешного легко: выяснилось, где НАТО планирует прорываться в Россию

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
После вчерашнего заявления главы МИД Литвы Будриса о том, что в случае чего силы НАТО должны "показать русским", что они "смогут прорваться" в "маленькую крепость" Калининград и "при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы", многие отнеслись к этому по-толстовски: мол, чего с него взять, с болезного, и вообще, прибалтийская болонка лает — ветер носит, расходимся.
Разойтись мы, конечно, не против, но в данном конкретном случае очень важен его величество исторический контекст.
Контекст этот говорит нам о том, что это "жжжж" совершенно неспроста.
Во-первых, неуважаемые господа литовцы заводят разговор об агрессивных действиях в отношении Калининграда не в первый раз, то есть это не разовая оговорка. Например, об этом предметно рассуждал в декабре прошлого года глава Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Синкявичюс, предлагая блокировку транзита в Калининград как "часть стратегии давления на Россию и Белоруссию". В январе этого года бывший замглавы МИД Литвы Юргелявичус сообщил, что у НАТО на случай прямого столкновения с Россией уже разработан "сценарий блокады Калининграда".
Как известно, что у смелого прибалта на языке, то у вашингтонца и брюссельца на уме. В частности, летом прошлого года командующий Сухопутными войсками НАТО генерал Донахью проговорился, что страны альянса имеют план на "оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области".
Иначе говоря, мы видим, что публичная риторика микроевропейцев из темы блокады и давления в унисон с "большими дядями" трансформируется в тему прямой атаки на российский эксклав — пока, по словам Будриса, "в серьезном случае".
А откуда же он возьмется, серьезный случай? На НАТО и Прибалтику мы не нападаем, значит — надо его изобрести.
Во-первых, нужно подогнать теорию, чтобы даже ребенку было понятно, что Калининград — это источник опасности, который следует срочно ликвидировать. Классический пример — доклад государственного Датского института международных исследований (DIIS) под названием "Калининградская область — 2024: российский рассадник хаоса и разрушения в Балтийском море". Цитаты как на подбор: "для Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и стран Балтии Калининград остается долгосрочным источником рисков"; российский эксклав "создает политические, экономические и военные издержки для соседей" и "демонстрирует готовность угрожать и подрывать инфраструктуру".
Во-вторых, надо тренироваться. Далеко ходить не нужно: в апреле этого года силы НАТО в Европе в ходе военных учений отработали сценарии изоляции, а в мае — захват Калининградской области силами Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании. Однако есть данные, что главный фокус в этих тренировках делается именно на неожиданной обезоруживающей атаке. Например, в прошлом году в рамках очередных учений по захвату Калининграда силы Североатлантического альянса отрабатывали превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания, а в 2019-м ВВС США провели учения, отрабатывающие атаки по российскому эксклаву крылатыми ракетами.
В-третьих, надо взять себя в руки и решиться. В свое время командующий ВВС США в Европе генерал Харриган заявил: "Американские войска считают, что знают, как "взломать" Калининград. Мы тренируемся для этого. Мы постоянно продумываем эти планы, и <…> если когда-нибудь придется их реализовать, мы будем готовы".
Теперь же глава МИД Литвы Будрис утверждает, что у НАТО "для этого имеются все средства", то есть, видимо, опыта поднабрали, сил подкопили, готовы сделать все быстро, легко и красиво: дело только за отмашкой.
Риск — огромный, но и приз не поместится в студии "Поля чудес". В 2024 году американский военный мозговой центр U.S. Naval Institute опубликовал доклад, где подчеркивалось, что "особая политико-территориальная природа Калининградской области была и остается непредсказуемой геополитической дилеммой и препятствием для евро-атлантической интеграции Балтийского региона", но теперь "война на Украине может привести к полному пересмотру политико-юридического статуса Калининграда", чтобы "закрыть вопрос, который стоит еще с 1945 года".
В свою очередь, российские официальные лица неоднократно заявляли, что любое военное посягательство на российский регион повлечет "немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных Военной доктриной и Основами государственной политики в области ядерного сдерживания".
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поставил в этом вопросе точку и сказал, что в случае проблем для Калининградской области со стороны Европы и НАТО возникает риск крупномасштабного конфликта, но выразил надежду, что такие угрозы не появятся, потому что в случае возникновения таковых Россия будет их уничтожать.
Как гласит народная мудрость, "кто мечтает прорваться — рискует нарваться".
