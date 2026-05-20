Рейтинг@Mail.ru
Покупатель подмосковного дома Чекалиных заплатил налог за Лерчек - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 20.05.2026
Покупатель подмосковного дома Чекалиных заплатил налог за Лерчек

РИА Новости: покупатель подмосковного дома Чекалиных заплатил налог за Лерчек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Чекалин продал дом в коттеджном поселке "Агаларов Эстейт" на Новорижском шоссе.
  • Покупатель дома заплатил 176 миллионов рублей налогов за бывшую супругу Артема Чекалина — Лерчек, чтобы прекратить процесс ее банкротства.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Артем Чекалин продал дом в премиальном коттеджном поселке "Агаларов Эстейт" на Новорижском шоссе, при этом покупатель по условиям сделки купли-продажи заплатил за его бывшую супругу блогера Лерчек (Валерию Чекалину) 176 миллионов рублей налогов, чтобы прекратить процесс ее банкротства, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Валерия и Артем Чекалины обвинялись в выводе более 250 миллионов рублей на счета нерезидентов в ОАЭ по подложным документам. В феврале ФНС подала в арбитражный суд заявление о банкротстве Лерчек, у которой накопился долг по налогам. В конце месяца блогера госпитализировали в онкологическую больницу, а позже у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Блогер Лерчек рассказала, как перенесла пятую химиотерапию
15 мая, 17:14
В связи с ее болезнью 16 марта уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления. В этот же день на ее расчетный счет поступили 176 миллионов рублей, что превышало сумму долга по налогам.
Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, перевод был получен от покупателя недостроенного особняка в коттеджном поселке "Агаларов Эстейт" в подмосковной Истре, уплата налога за Лерчек являлась одним из условий сделки купли-продажи.
В свою очередь, Чекалин еще в декабре просил разрешение судьи (которое в действительности не требовалось) на продажу дома для уплаты налогов. Он отмечал, что на имущество не наложен арест или какие-либо другие обеспечительные меры, а сама недвижимость была приобретена еще в 2020 году.
Недостроенный трехэтажный особняк расположен в коттеджном поселке "Агаларов Эстейт" и выполнен в футуристическом стиле с панорамным остеклением, площадь дома - 2,193 квадратных метра. Он был продан вместе с участком площадью 56 соток.
Сейчас Чекалин находится в СИЗО "Бутырка" и готовится к пересмотру в апелляции приговора, которым суд в апреле назначил ему семь лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей. Лерчек проходит лечение в "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина".
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В Москве возбудили дело из-за взлома аккаунта экс-супруга Лерчек
26 апреля, 16:38
 
ПроисшествияОАЭИстраВалерия ЧекалинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала