Покупатель подмосковного дома Чекалиных заплатил налог за Лерчек

Покупатель дома заплатил 176 миллионов рублей налогов за бывшую супругу Артема Чекалина — Лерчек, чтобы прекратить процесс ее банкротства.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Артем Чекалин продал дом в премиальном коттеджном поселке "Агаларов Эстейт" на Новорижском шоссе, при этом покупатель по условиям сделки купли-продажи заплатил за его бывшую супругу блогера Лерчек (Валерию Чекалину) 176 миллионов рублей налогов, чтобы прекратить процесс ее банкротства, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Валерия и Артем Чекалины обвинялись в выводе более 250 миллионов рублей на счета нерезидентов в ОАЭ по подложным документам. В феврале ФНС подала в арбитражный суд заявление о банкротстве Лерчек, у которой накопился долг по налогам. В конце месяца блогера госпитализировали в онкологическую больницу, а позже у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии.

В связи с ее болезнью 16 марта уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления. В этот же день на ее расчетный счет поступили 176 миллионов рублей, что превышало сумму долга по налогам.

Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, перевод был получен от покупателя недостроенного особняка в коттеджном поселке "Агаларов Эстейт" в подмосковной Истре , уплата налога за Лерчек являлась одним из условий сделки купли-продажи.

В свою очередь, Чекалин еще в декабре просил разрешение судьи (которое в действительности не требовалось) на продажу дома для уплаты налогов. Он отмечал, что на имущество не наложен арест или какие-либо другие обеспечительные меры, а сама недвижимость была приобретена еще в 2020 году.

Недостроенный трехэтажный особняк расположен в коттеджном поселке "Агаларов Эстейт" и выполнен в футуристическом стиле с панорамным остеклением, площадь дома - 2,193 квадратных метра. Он был продан вместе с участком площадью 56 соток.