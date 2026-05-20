Песков рассказал, как его дочь заговорила на китайском языке

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его младшая дочь Надя на китайском языке заговорила даже раньше, чем на русском, все благодаря няне-китаянке.

"Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский. Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка", — сказал представитель Кремля, комментируя то, что Надя Пескова покорила китайцев своим чистым произношением.