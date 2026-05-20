Песков рассказал, как его дочь заговорила на китайском языке - РИА Новости, 20.05.2026
10:56 20.05.2026 (обновлено: 10:57 20.05.2026)
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Младшая дочь Дмитрия Пескова заговорила на китайском языке раньше, чем на русском.
  • Этому способствовала няня-китаянка, которая жила с ними и занималась с девочкой.
  • Песков подчеркнул, что поддерживает интерес дочери к китайскому языку и культуре.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его младшая дочь Надя на китайском языке заговорила даже раньше, чем на русском, все благодаря няне-китаянке.
"Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский. Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка", — сказал представитель Кремля, комментируя то, что Надя Пескова покорила китайцев своим чистым произношением.
По его словам, занимавшаяся с девочкой няня родом из китайской деревни в 200 километрах от Пекина. "Она с нами жила 4 года. И она (Надя) заговорила по-китайски", - добавил он. Песков уточнил, что его младшая дочь "продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается массировано". "Но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать в ней китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай", — сказал он.
Говоря о том, хотел ли бы он, чтобы Надя в будущем приехала в Китай учиться или работать, он подчеркнул, что "хотел бы, чтобы она делала то, что она хочет".
РоссияПекинКитайДмитрий Песков
 
 
