Экс-главу управления МВД в Волгодонске будут судить за мошенничество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего начальника межмуниципального управления МВД России "Волгодонское" Юрия Мариненко, обвиняемого в мошенничестве, поступило в суд, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
В 2024-2025 годах Мариненко занимал пост главы администрации Волгодонска.
"В Волгодонской районный суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении Мариненко по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказал представитель пресс-службы.
Как сообщало следствие, в 2016 году Мариненко, занимавший пост главы межмуниципального управления МВД России "Волгодонское", предоставил местным властям документы с ложными сведениями, которые позволили ему незаконно получить статус малоимущего. В последующем это позволило ему незаконно, безвозмездно получить в собственность квартиру в Волгодонске, стоимость которой на момент совершения преступления составляла более 2,5 миллионов рублей.