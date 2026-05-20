08:40 20.05.2026 (обновлено: 10:03 20.05.2026)
МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми билетами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты предлагают фейковые билеты в театр, сообщили в УБК МВД России.
  • Злоумышленники находят потенциальных жертв в театральных чатах, предлагают "отказные билеты" и заставляют оплатить их дважды на сайте-клоне известного агрегатора.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Аферисты предлагают фейковые билеты в театр и заставляют оплатить их дважды, сообщили в УБК МВД России.
Так, злоумышленники отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах, например, в мессенджере Telegram. Особенно их внимание привлекают те, кто комментирует постановки и жалуется на трудности приобрести билет на желаемый спектакль.
"Найдя такого человека, мошенники пишут ему от имени театра, предлагая "отказные билеты", направляя при этом ссылку на сайт-клон известного агрегатора", — рассказали в ведомстве.
Затем под предлогом сбоя системы они вынуждают оплатить покупку еще раз, добавили в управлении.
