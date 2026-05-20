Музей "Куликово Поле" стал лауреатом Национальной премии имени Лихачева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Методист Государственного музея-заповедника «Куликово Поле» Наталья Новикова стала лауреатом III Национальной премии в области музейного дела им. Лихачева в номинации «Экскурсовод».
- В этом году на конкурс были поданы 1003 заявки из 83 субъектов Российской Федерации.
- Национальная премия в области музейного дела имени Д. С. Лихачева учреждена Министерством культуры Российской Федерации с целью поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Методист Государственного музея-заповедника "Куликово Поле" Наталья Новикова стала лауреатом III Национальной премии в области музейного дела им. Лихачева в номинации "Экскурсовод". Победители премии были объявлены в среду на торжественной церемонии на сцене Государственного академического Малого театра России.
"Работа на Куликовом поле стала для меня большим подарком. Большое спасибо посетителям музея, которые позволяют мне раскрыть свой талант и свои знания, большое спасибо директору музея и моим коллегам. И, конечно, как экскурсовод, я всех приглашаю в наш музей-заповедник", — рассказала Наталья Новикова.
В этом году на конкурс были поданы 1003 заявки из 83 субъектов Российской Федерации. В финал по результатам экспертного отбора вышли 114 конкурсантов из 33 регионов. За год география премии расширилась на шесть субъектов РФ, среди соискателей выросла доля региональных и муниципальных музеев.
Национальная премия в области музейного дела имени Д. С. Лихачева учреждена Министерством культуры Российской Федерации с целью поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.