МТС и A-House запустили проект по переосмыслению объектов связи

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. ПАО "МТС" и A-House запустили конкурс, в рамках которого архитекторы смогут разработать новый дизайн опор базовых станций, сообщает пресс-служба компании.

Концепцию победителя планируют реализовать в 2027 году в Москве и далее распространить на другие города при соблюдении всех технических требований и условий согласования. Идея направлена на поиск решения, которое сочетало бы не только функциональность, технологичность и возможность запуска сетей пятого поколения, но и гармонично бы вписалось в городской ландшафт.

Чтобы найти подходящий проект, компания объявляет открытый конкурс на проектирование нового дизайна опор базовых станций "Меняя привычное". Потенциальные участники могут подать заявки с 19 мая до 14 июня включительно, призовой фонд составит 3 миллиона рублей. К участию приглашаются российские и зарубежные архитектурные бюро. В составе жюри – авторитетные деятели архитектурного сообщества, представители строительной отрасли Москвы и эксперты компании.

Работы участников оценят по различным критериям – например, соответствию архитектурному брифу, требованиям к размещению оборудования, функциональности и эргономики и другим. Результаты конкурса станут известны на выставке-презентации осенью 2026 года.

"Технологии передачи связи – неотъемлемая часть функциональной городской среды, их роль будет расти с цифровизацией города, роботизацией, появлением автономных транспорта и перевозок. Мы поставили задачу найти новые формы и архитектурные образы объектов связи, представить, каким будет город будущего – функционально и эстетически", — отметил вице-президент МТС по маркетингу и клиентскому опыту Алексей Кулаков, его слова приводит пресс-служба.

В свою очередь, основатель платформы A-House Дарья Белякова подчеркнула, что архитектура сегодня работает не только с пространством, но и с тем, как человек воспринимает город и взаимодействует с ним.