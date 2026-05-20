Рейтинг@Mail.ru
МТС и A-House запустили проект по переосмыслению объектов связи - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 20.05.2026
МТС и A-House запустили проект по переосмыслению объектов связи

МТС и A-House организовали конкурс дизайна опор базовых станций

© Фото : пресс-служба МТСИнтерактивная мультимедийная инсталляция от МТС
Интерактивная мультимедийная инсталляция от МТС - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : пресс-служба МТС
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. ПАО "МТС" и A-House запустили конкурс, в рамках которого архитекторы смогут разработать новый дизайн опор базовых станций, сообщает пресс-служба компании.
Концепцию победителя планируют реализовать в 2027 году в Москве и далее распространить на другие города при соблюдении всех технических требований и условий согласования. Идея направлена на поиск решения, которое сочетало бы не только функциональность, технологичность и возможность запуска сетей пятого поколения, но и гармонично бы вписалось в городской ландшафт.
Чтобы найти подходящий проект, компания объявляет открытый конкурс на проектирование нового дизайна опор базовых станций "Меняя привычное". Потенциальные участники могут подать заявки с 19 мая до 14 июня включительно, призовой фонд составит 3 миллиона рублей. К участию приглашаются российские и зарубежные архитектурные бюро. В составе жюри – авторитетные деятели архитектурного сообщества, представители строительной отрасли Москвы и эксперты компании.
Работы участников оценят по различным критериям – например, соответствию архитектурному брифу, требованиям к размещению оборудования, функциональности и эргономики и другим. Результаты конкурса станут известны на выставке-презентации осенью 2026 года.
"Технологии передачи связи – неотъемлемая часть функциональной городской среды, их роль будет расти с цифровизацией города, роботизацией, появлением автономных транспорта и перевозок. Мы поставили задачу найти новые формы и архитектурные образы объектов связи, представить, каким будет город будущего – функционально и эстетически", — отметил вице-президент МТС по маркетингу и клиентскому опыту Алексей Кулаков, его слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, основатель платформы A-House Дарья Белякова подчеркнула, что архитектура сегодня работает не только с пространством, но и с тем, как человек воспринимает город и взаимодействует с ним.
"Инфраструктурные объекты давно стали частью визуального ландшафта мегаполиса, и нам важно показать, что даже такие утилитарные элементы могут становиться полноценными архитектурными высказываниями. Для A-House этот конкурс – возможность объединить архитектурное сообщество вокруг разговора о будущем городской среды, где технологии, эстетика и качество жизни существуют в единой системе", – добавила Белякова.
 
МТСМоскваТехнологииАрхитектураДизайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала