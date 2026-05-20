МИД: Россия надеется, что Армения не втянется в конфронтацию перед выборами

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва надеется, что армянское общество на фоне предстоящих парламентских выборов не даст никому втянуть свою страну в конфронтацию с Россией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Конечно же, мы надеемся, что в этой становящейся все более и более бурной обстановке вокруг предстоящих выборов в Армении армянское общество сохранит холодную голову и не даст никому не втянуть свою страну в конфронтацию с Россией", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания рабочей группы Совбеза РФ.