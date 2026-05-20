На рынке "Левша" в Москве загорелись торговые ряды

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возгорание возникло в торговых рядах на рынке "Левша" на севере Москвы, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о пожаре в торговых рядах рынка "Левша" по адресу: Новосходненское шоссе, 166", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о площади возгорания и пострадавших уточняется.
