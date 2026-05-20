Температура в Москве побила рекорд, державшийся почти 130 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура в Москве побила рекорд максимальной температуры, державшийся 129 лет.
- Воздух прогрелся до плюс 30 градусов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Державшийся 129 лет рекорд максимальной температуры в Москве на 20 мая побит, воздух прогрелся до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что до плюс 31 градуса ожидается в столице в среду.
"К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30,0 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет", - рассказал Тишковец.