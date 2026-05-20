Рейтинг@Mail.ru
Температура в Москве побила рекорд, державшийся почти 130 лет - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 20.05.2026 (обновлено: 15:03 20.05.2026)
Температура в Москве побила рекорд, державшийся почти 130 лет

Максимальная температура в Москве побила державшийся 129 лет рекорд

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорожане на улице во время жаркой погоды в Москве
Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура в Москве побила рекорд максимальной температуры, державшийся 129 лет.
  • Воздух прогрелся до плюс 30 градусов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Державшийся 129 лет рекорд максимальной температуры в Москве на 20 мая побит, воздух прогрелся до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что до плюс 31 градуса ожидается в столице в среду.
"К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30,0 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет", - рассказал Тишковец.
Прохожие на улице Старый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Синоптики предупредили об осенней погоде в Москве
Вчера, 11:29
 
МоскваОбществоЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала