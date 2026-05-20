Девушка, сделавшая кальян на куличе, имеет судимость за наркотики

Краткий пересказ от РИА ИИ Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна, сняла происходящее на видео и выложила его в интернете, ее обвинили в оскорблении чувств верующих.

Белоусову ранее признали виновной в незаконном хранении более 5 грамм мефедрона и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Девушка, сделавшая кальян на куличе, ранее получила условный срок за хранение более 5 грамм мефедрона, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

По версии следствия, в апреле Ксения Белоусова, находясь в баре на Сретенке в центре Москвы , сделала из кулича чашу для кальяна. Девушка сняла происходящее на видео и выложила в интернете. Ее обвинили в оскорблении чувств верующих, суд 20 мая приступил к рассмотрению дела.

Как говорится в документах, в августе 2025 года суд признал Белоусову виновной по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

"Признать Белоусову Ксению Игоревну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года... назначенное наказание считать условным", - указано в документе.

Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, девушку на улице заметили сотрудники полиции, визуально она находилась в состоянии опьянения. В присутствии понятых был проведён ее личный досмотр, в ходе которого из кармана джинсов было изъято два свертка. Экспертиза показала, что там находился мефедрон массой 5,75 грамма.