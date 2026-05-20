В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение об очень высокой температуре действует в Москве и Московской области до 00.00 субботы. Уточняется, что на территории регионов до 22 мая ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7-9 градусов.