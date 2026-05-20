Синоптик рассказал, когда спадет жара в Москве

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жара ослабнет в Москве в пятницу или субботу, температура опустится до 22-24 градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Ослабление жары до комфортных 22-24 градусов тепла произойдет, скорее всего, либо в пятницу, либо в субботу. Наиболее вероятный вариант, что понижение температуры с кратковременными дождями и грозами произойдет в субботу. Но не исключено, что будет в пятницу, на сутки раньше. До этого жарко, солнечно и маловетрено", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Шувалов сообщал РИА Новости, что среда и четверг станут самыми жаркими днями на неделе в Москве, воздух прогреется до плюс 32 градусов.