США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Краткий пересказ от РИА ИИ ВВС США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

Как утверждается, целью пуска была проверка готовности ядерных сил наземного базирования.

В командовании заявили, что он не связан с текущими мировыми событиями.

Полученные данные передадут в компетентные ведомства для анализа состояния ракеты.

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Командование глобальных ударов ВВС США провело испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.

Как утверждается, целью была проверка готовности американских ядерных сил наземного базирования. В командовании заявили, что испытание запланировали несколько лет назад и оно не связано с текущими мировыми событиями.

« "Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы — от операторов до самой ракеты — выполнять поставленную задачу", — говорится в обнародованном заявлении.

По словам командира 576-й летно-испытательной эскадрильи подполковника Кэрри Рэй, испытание позволяет подтвердить надежность срабатывания системы. Полученные данные передадут Министерству войны, Минэнерго и Стратегическому командованию США для анализа состояния ракеты, ее обслуживания и дальнейшего срока эксплуатации.

По информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, дальность которых превышает шесть тысяч миль. Они размещены в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге.

Последний раз ракету испытывали 4 марта, а ранее — 5 ноября. Незадолго до этого Дональд Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.

В Кремле тогда отмечали, что Вашингтон о пуске заранее не уведомлял, но Москва будет действовать по ситуации. При этом там подчеркивали, что тесты ракеты "Буревестник", испытанной в тот же период, никоим образом нельзя считать ядерными.