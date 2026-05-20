Дни Казани пройдут в Минске 24-26 мая, акция проводится впервые
19:06 20.05.2026
Дни Казани пройдут в Минске 24-26 мая, акция проводится впервые

Бизнес-форум и матч юных хоккеистов пройдут в рамках Дней Казани в Минске

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Дни Казани впервые пройдут в Минске с 24 по 26 мая, сообщает Минский горисполком.
"Казань приезжает в Минск на три дня. В программе – бизнес-форум... товарищеский матч юных хоккеистов, а также подписание ряда соглашений о сотрудничестве. С 24 по 26 мая на площадке у Дворца спорта пройдет гастрономический фестиваль "Вкусная Казань". Там можно будет попробовать национальные татарские блюда. Участники фестиваля – ведущие кафе и рестораны Казани", - говорится в сообщении.
Будут развернуты гастрономическая ярмарка и ярмарка ремесленников. Среди посетителей фестиваля разыграют подарки от казанских ресторанов, главным призом станет путешествие в Казань. Для юных гостей будет работать отдельная детская зона.
В концертной программе, которая будет все три дня начинаться в 14.00, выступят популярные коллективы, представляющие жанры от фолка до рока и электроники. Ремесленники проведут мастер-классы по чеканке монет, созданию национальных украшений, народным танцам, росписи витражей.
Экономический бизнес-форум "Казань и Минск: побратимство – новый драйвер развития" пройдет 25 мая. В этот же день состоится товарищеский хоккейный матч среди юношей 2013 года рождения, команда Казани встретится со сверстниками из Минска.
 
