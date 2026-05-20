16:52 20.05.2026 (обновлено: 17:40 21.05.2026)
Минск обвинил польских силовиков в стрельбе по машине белоруса

МИД: правоохранители в Польше по ошибке стреляли в граждан Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Здание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Белоруссии получил огнестрельные ранения в Польше из-за ошибки сотрудников местных правоохранительных органов.
  • МИД Белоруссии выразил сомнение в реальном уровне безопасности, декларируемом польской стороной, и рекомендовал гражданам учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок.
  • Белорусский МИД приветствует начало следственных действий со стороны прокуратуры Польши и рассчитывает на объективное расследование инцидента.
МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Гражданин Белоруссии получил огнестрельные ранения в Польше из-за ошибки сотрудников местных правоохранительных органов, в Минске рассчитывают на объективное расследование инцидента, говорится в заявлении белорусского МИД.
Накануне управление внутренних дел по Гродненской области сообщило, что 60-летний житель этого региона на западе Белоруссии получил огнестрельные ранения в Польше и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
В заявлении МИД Белоруссии говорится, что белорусский гражданин получил ранение 12 мая.
"Согласно поступившей информации, польские правоохранители ошибочно приняли группу белорусов за членов преступной группировки, что и привело к применению оружия", - говорится в заявлении.
Отмечается, что этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной. "В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок: как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию", - отмечается в документе.
Вместе с тем белорусский МИД приветствует начало следственных действий со стороны прокуратуры Польши и квалификацию произошедшего как превышение должностных полномочий. "Рассчитываем на объективное расследование, установление виновных и их привлечение к ответственности", - говорится в заявлении.
