Брюссель использует в Армении "молдавский сценарий", заявили в МИД

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Брюссель использует в Армении "молдавский сценарий" - создает вокруг России враждебную, токсичную атмосферу и зачищает местное инфополе от всего, что с ней связано, заявили в российском дипведмостве.

ГРУ и СВР в Министерство на своем сайте в разделе "антифейк" опубликовало сообщение о лжи проекта The Insider* про агентов ФСБ Армении . Ведомство утверждает, что приведенные в "расследовании" доводы - неприкрытая ложь и организованная провокация с целью оказания психологического давления на российских дипломатов и запугивания армянской общественности перед выборами.

"Распространяемый в армянском медиапространстве фейковый вброс стал результатом последовательной антироссийской подрывной работы брюссельских пропагандистов из так называемой группы быстрого реагирования, высадившейся незадолго до этого в Республике с целью дискредитации нашей страны и нанесения ущерба российско-армянским отношениям под предлогом якобы борьбы с "гибридными угрозами Кремля". Налицо – очевидная проекция на Армению "молдавского сценария" – создание вокруг России враждебной, токсичной атмосферы и зачистка местного инфополя от всего, что связано с нашей страной", - сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что не меньшую обеспокоенность вызывает линия на дискредитацию армянской оппозиции и общественных деятелей, критикующих руководство республики.

"Любые контакты таких фигур с российской стороной, участие в международных площадках и экспертных мероприятиях автоматически объявляются "работой под кураторством российских спецслужб", а сама оппозиционная деятельность – частью "кремлевской операции". Иными словами, армянскому обществу пытаются навязать примитивную схему "критика правительства равно агент Москвы", - отметили в МИД.