Рейтинг@Mail.ru
Брюссель использует в Армении "молдавский сценарий", заявили в МИД - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 20.05.2026 (обновлено: 13:00 21.05.2026)
Брюссель использует в Армении "молдавский сценарий", заявили в МИД

МИД: Брюссель использует в Армении молдавский сценарий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД заявили, что Брюссель использует в Армении "молдавский сценарий", создавая вокруг России враждебную атмосферу и зачищая местное инфополе от всего, что с ней связано.
  • Министерство назвало фейком расследование проекта The Insider (признан СМИ-иноагентом) про агентов ФСБ, ГРУ и СВР в Армении.
  • В МИД подчеркнули обеспокоенность по поводу дискредитации армянской оппозиции и общественных деятелей, критикующих руководство республики, и заявили, что армянскому обществу пытаются навязать схему "критика правительства равно агент Москвы".
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Брюссель использует в Армении "молдавский сценарий" - создает вокруг России враждебную, токсичную атмосферу и зачищает местное инфополе от всего, что с ней связано, заявили в российском дипведмостве.
Министерство на своем сайте в разделе "антифейк" опубликовало сообщение о лжи проекта The Insider* про агентов ФСБ, ГРУ и СВР в Армении. Ведомство утверждает, что приведенные в "расследовании" доводы - неприкрытая ложь и организованная провокация с целью оказания психологического давления на российских дипломатов и запугивания армянской общественности перед выборами.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Запад хочет использовать Армению против России, заявил Галузин
20 мая, 20:57
"Распространяемый в армянском медиапространстве фейковый вброс стал результатом последовательной антироссийской подрывной работы брюссельских пропагандистов из так называемой группы быстрого реагирования, высадившейся незадолго до этого в Республике с целью дискредитации нашей страны и нанесения ущерба российско-армянским отношениям под предлогом якобы борьбы с "гибридными угрозами Кремля". Налицо – очевидная проекция на Армению "молдавского сценария" – создание вокруг России враждебной, токсичной атмосферы и зачистка местного инфополя от всего, что связано с нашей страной", - сказали в министерстве.
Там подчеркнули, что не меньшую обеспокоенность вызывает линия на дискредитацию армянской оппозиции и общественных деятелей, критикующих руководство республики.
"Любые контакты таких фигур с российской стороной, участие в международных площадках и экспертных мероприятиях автоматически объявляются "работой под кураторством российских спецслужб", а сама оппозиционная деятельность – частью "кремлевской операции". Иными словами, армянскому обществу пытаются навязать примитивную схему "критика правительства равно агент Москвы", - отметили в МИД.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Армения предприняла ряд недружественных шагов, заявил Шойгу
20 мая, 17:46
 
В миреАрменияБрюссельРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Главное разведывательное управление РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала