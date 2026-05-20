В МИД России предупредили о риске изменений в отношениях Москвы и Еревана

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Армянское руководство предприняло ряд шагов, которые несут в себе риск системных изменений в отношениях Москвы и Еревана, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Наше отношение к гражданам Армении, оно неизменное. Армянский народ это братский народ, и Россия всегда помогала братскому армянскому народу, всегда была рядом", - добавил Галузин.