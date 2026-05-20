21:00 20.05.2026 (обновлено: 23:30 20.05.2026)
В МИД России предупредили о риске изменений в отношениях Москвы и Еревана

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о риске системных изменений в отношениях Москвы и Еревана.
  • По его словам, руководство Армении предприняло ряд шагов, противоречащих духу российско-армянских союзнических отношений.
  • Галузин подчеркнул неизменное отношение России к армянскому народу и помощь, которую она всегда оказывала Армении.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Армянское руководство предприняло ряд шагов, которые несут в себе риск системных изменений в отношениях Москвы и Еревана, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"В последнее время руководство Армении предприняло ряд шагов, которые, очевидно, противоречат духу российско-армянских союзнических отношений и несут в себе риск системных изменений в этих отношениях", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.
По его словам, российская сторона ранее уже неоднократно откровенно говорила армянской стороне о своем негативном отношении к шагам Еревана.
"Наше отношение к гражданам Армении, оно неизменное. Армянский народ это братский народ, и Россия всегда помогала братскому армянскому народу, всегда была рядом", - добавил Галузин.
