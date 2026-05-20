В Союзе пчеловодов назвали самые редкие виды меда

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Редким медом считается монофлерный - тот, который производится из нектара одного растения, также на редкость меда влияет распространенность растения, из которого он добывается, рассказал РИА Новости председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

"Монофлерный мед очень сложно получать. Это мед с одного вида растений. Как правило, у нас полифлерные меда - они со многих растений. Мед, так скажем, букетом. Потому что даже если вы стоите на подсолнечнике, а рядом еще что-то цветет, то это будет не чисто мед подсолнуха, а это все равно будет подсолнух с чем-то. Пчелу не заставишь лететь лишь только в одном направлении", - сказал он.

"Из довольно-таки редких медов - мед из редких растений... Дело в том, что когда люди встают на поле, частично они получают даже мед вот из этих растений. Хотя он не совсем чистый получается, но тем не менее. С преимуществом этих растений можно получить мед", - добавил председатель союза.

Михеев привел в пример мед каштана и приморской липы, которые считаются редкими. Причем второй производится в большом количестве, но территориально добывается только в Приморском крае

По его словам, чтобы получить чистый мед из одного растения, пчеловоду необходимо соблюдать много нюансов.