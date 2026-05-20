Матвиенко заявила о лидерстве Пензенской области по многим позициям

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Пензенская область занимает лидирующие места в ПФО и России, региону есть, чем гордиться.
"Внимательно слежу за Пензенской областью. Вам есть, чем гордиться. Проблем у всех хватает, безусловно... Область показывает устойчивый рост валового регионального продукта, индекса промышленного производства, что очень важно. По многим позициям регион занимает лидирующие места в Приволжском федеральном округе и на уровне России", - отметила Матвиенко в ходе встречи с губернатором Олегом Мельниченко, видео с которой опубликовано на сайте Совфеда.
Глава верхней палаты парламента похвалила регион за хорошую подготовку всех проектов, вынесенных на обсуждение в рамках Дней Пензенской области в Совете Федерации. Матвиенко отметила, что в регионе есть демографические сложности, но Пензенская область уже приняла ряд осмысленных мер социальной поддержки, на перелом ситуации требуется время.
"Постановление Совета Федерации, если говорить простым языком, это флаг, который можно поднять, развернуть и прийти в правительство, в любое федеральное министерство, и уже опираясь на постановление, вести там соответствующую работу", - заявил в ответ губернатор.