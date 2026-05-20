Матвиенко заявила о лидерстве Пензенской области по многим позициям

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Пензенская область занимает лидирующие места в ПФО и России, региону есть, чем гордиться.

"Внимательно слежу за Пензенской областью. Вам есть, чем гордиться. Проблем у всех хватает, безусловно... Область показывает устойчивый рост валового регионального продукта, индекса промышленного производства, что очень важно. По многим позициям регион занимает лидирующие места в Приволжском федеральном округе и на уровне России", - отметила Матвиенко в ходе встречи с губернатором Олегом Мельниченко, видео с которой опубликовано на сайте Совфеда.

Глава верхней палаты парламента похвалила регион за хорошую подготовку всех проектов, вынесенных на обсуждение в рамках Дней Пензенской области в Совете Федерации. Матвиенко отметила, что в регионе есть демографические сложности, но Пензенская область уже приняла ряд осмысленных мер социальной поддержки, на перелом ситуации требуется время.