СМИ: руководство Литвы сбежало в бункер из-за воздушной тревоги
13:56 20.05.2026
СМИ: руководство Литвы сбежало в бункер из-за воздушной тревоги

Sputnik: руководство Литвы спряталось в укрытия из-за воздушной тревоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Литвы Гитанас Науседа и другие представители руководства республики ушли в убежища на фоне объявленной воздушной тревоги.
  • Советник главы прибалтийской республики Фредерикас Янсонас подтвердил, что руководство находится в укрытии.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа и другие представители руководства республики ушли в убежища на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает Sputnik Литва.
"Да, могу подтвердить. Mы находимся в укрытии", — заявил советник главы прибалтийской республики Фредерикас Янсонас.
Спикер Сейма Литвы Юозас Олекас и премьер-министр страны Инга Ругинене также спустились в убежища, это подтверждает представитель главы кабмина Игнас Добровольскас.
В среду вооруженные силы Литвы объявили сигнал воздушной тревоги в Вильнюсе и его окрестностях и призвали жителей спуститься в укрытия из-за возможного появления в воздушном пространстве страны беспилотника. Позднее тревогу отменили.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.
