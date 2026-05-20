Трамп рассказал, как у США не получилось сделать ледокол
19:52 20.05.2026
Трамп рассказал, как у США не получилось сделать ледокол

Трамп заявил, что США не смогли сделать собственный ледокол, а у России их 48

© AP Photo / Jacquelyn Martin — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США не смогли построить собственный ледокол, заявил Трамп.
  • У России 48 судов в ледокольном флоте, в то время как у США только один старый, утверждает американский президент.
  • Он сообщил, что США планируют получить 11 ледоколов и довести их количество до 55.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США не смогли сделать собственный ледокол, а у России их 48, рассказал американский президент Дональд Трамп.
"Мы пытались сделать один, но он был слишком тяжелый спереди. Это бы не сработало, потому что ледокол должен обрушиваться сверху, а когда передняя часть в четыре раза тяжелее задней, случаются плохие вещи", - сказал Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут.
У России при этом 48 судов в ледокольном флоте, утверждает Трамп. Президент США посетовал, что у Штатов только один старый ледокол.
"Так я понял, что мы не знаем, что, черт возьми, мы делаем", - сказал Трамп.
Для решения проблемы, по его словам, он отправился в Финляндию и вскоре США получат 11 ледоколов, а всего их количество планируют довести до 55.
