Лавров назвал отношения России и Китая наиболее устойчивыми

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай демонстрируют наиболее устойчивые отношения двух великих держав в современном мире, они придают стабильность международным отношениям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Это (отношения России и Китая – ред.), наверное, наиболее устойчивые отношения двух великих держав в современном мире. Они опираются на принципы взаимного уважения, взаимной выгоды, учета интересов друг друга. Любые проблемы рассматриваются таким образом, чтобы был обеспечен баланс этих интересов", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Министр подчеркнул, что это придает стабильность международным отношениям, учитывая "ту турбулентность, которая сейчас буквально разрывает практически все регионы мира, включая и наш евразийский континент".