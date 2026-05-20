Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал отношения России и Китая наиболее устойчивыми - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 20.05.2026
Лавров назвал отношения России и Китая наиболее устойчивыми

Лавров: отношения РФ и КНР опираются на принципы взаимного уважения

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая являются наиболее устойчивыми.
  • Отношения двух стран опираются на принципы взаимного уважения, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.
  • По словам Лаврова, эти отношения придают стабильность международным отношениям в условиях глобальной турбулентности.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай демонстрируют наиболее устойчивые отношения двух великих держав в современном мире, они придают стабильность международным отношениям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Это (отношения России и Китая – ред.), наверное, наиболее устойчивые отношения двух великих держав в современном мире. Они опираются на принципы взаимного уважения, взаимной выгоды, учета интересов друг друга. Любые проблемы рассматриваются таким образом, чтобы был обеспечен баланс этих интересов", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Министр подчеркнул, что это придает стабильность международным отношениям, учитывая "ту турбулентность, которая сейчас буквально разрывает практически все регионы мира, включая и наш евразийский континент".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
России и Китаю надо полагаться на свои силы, заявил Лавров
Вчера, 20:38
 
В миреРоссияКитайСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала