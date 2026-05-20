Лавров назвал отношения России и Китая наиболее устойчивыми

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай демонстрируют наиболее устойчивые отношения двух великих держав в современном мире, они придают стабильность международным отношениям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что это придает стабильность международным отношениям, учитывая "ту турбулентность, которая сейчас буквально разрывает практически все регионы мира, включая и наш евразийский континент".