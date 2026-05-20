Россия и КНР уже на сто процентов торгуют в рублях и юанях, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2026
20:27 20.05.2026 (обновлено: 20:31 20.05.2026)
Россия и КНР уже на сто процентов торгуют в рублях и юанях, заявил Лавров

© РИА Новости / POOL | Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай уже на 100% торгуют в рублях и юанях, заявил Сергей Лавров.
  • Аналогичные тенденции наблюдаются в Латинской Америке, в отношениях России с другими государствами на евразийском континенте, в странах АСЕАН и ШОС.
  • По словам Лаврова, финансово-экономическая система, которую Запад возглавлял после Второй мировой войны, уже не может функционировать так, чтобы западные страны продолжали получать от нее выгоду.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай уже на 100% торгуют в рублях и юанях, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Кстати, Россия и Китай уже на 100% торгуют в рублях и юанях. Аналогичные тенденции наблюдаем и в Латинской Америке, в наших отношениях с другими государствами на евразийском континенте, в странах АСЕАН и ШОС", - сказал он в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Это означает простую вещь, отметил министр.
"Финансово-экономическая система, которую Запад возглавлял после Второй мировой войны, уже не может функционировать так, чтобы западные страны продолжали получать от нее выгоду. Другие страны стали по тем правилам, которые придумали США и их западные союзники, обыгрывать их в этой системе", - подчеркнул он.
