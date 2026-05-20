Россия и КНР уже на сто процентов торгуют в рублях и юанях, заявил Лавров

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай уже на 100% торгуют в рублях и юанях, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Кстати, Россия и Китай уже на 100% торгуют в рублях и юанях. Аналогичные тенденции наблюдаем и в Латинской Америке, в наших отношениях с другими государствами на евразийском континенте, в странах АСЕАН и ШОС", - сказал он в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Это означает простую вещь, отметил министр.
"Финансово-экономическая система, которую Запад возглавлял после Второй мировой войны, уже не может функционировать так, чтобы западные страны продолжали получать от нее выгоду. Другие страны стали по тем правилам, которые придумали США и их западные союзники, обыгрывать их в этой системе", - подчеркнул он.