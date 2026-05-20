Лавров высказался о заявлениях Литвы об атаках на Калининград

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что угрозы МИД Литвы о возможностях НАТО для атак на Калининград надо оставлять без внимания.

По его словам, Вильнюс таким образом лишь подтверждают свое существование.

Глава российского МИД добавил, что перестал читать подобные сообщения.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Угрозы МИД Литвы о возможностях НАТО для атак на Калининград надо оставлять без внимания, они таким образом лишь подтверждают свое существование, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.

« "Вы знаете, надо как-то оставлять за рамками внимания, поменьше уделять (внимание - ред.) и придавать значение", - сказал Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя угрозы МИД Литвы.

Он отметил, что перестал читать такие сообщения.