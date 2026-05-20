Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о заявлениях Литвы об атаках на Калининград - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 20.05.2026
Лавров высказался о заявлениях Литвы об атаках на Калининград

Лавров: угрозы Литвы о средствах НАТО для атак на Калининград не стоят внимания

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что угрозы МИД Литвы о возможностях НАТО для атак на Калининград надо оставлять без внимания.
  • По его словам, Вильнюс таким образом лишь подтверждают свое существование.
  • Глава российского МИД добавил, что перестал читать подобные сообщения.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Угрозы МИД Литвы о возможностях НАТО для атак на Калининград надо оставлять без внимания, они таким образом лишь подтверждают свое существование, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
«
"Вы знаете, надо как-то оставлять за рамками внимания, поменьше уделять (внимание - ред.) и придавать значение", - сказал Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя угрозы МИД Литвы.
Он отметил, что перестал читать такие сообщения.
"Ну им надо как-то подтвердить, что они существуют. Только в отличие от известного философа (Рене Декарта - ред.), который говорил: "Я мыслю, значит, я существую", эти просто существуют", - добавил министр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Песков прокомментировал призыв Литвы атаковать Калининград
Вчера, 08:41
 
В миреЛитваРоссияКалининградСергей ЛавровПавел ЗарубинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала