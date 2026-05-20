В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать летний лагерь для ребенка

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Перед покупкой путевки в летний лагерь необходимо проверить, входит ли учреждение в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, также следует уточнить наличие санитарно-эпидемиологического заключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В первую очередь необходимо проверить, входит ли лагерь в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Организации, которых нет в списках, не имеют права предоставлять свои услуги. Также у лагеря должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии обязательным требованиям. Информация о выданных заключениях размещена в региональных реестрах", - говорится в сообщении.
Кроме того, у каждого лагеря должен быть сайт. Родителям следует обратить внимание на наличие юридических реквизитов, месторасположение лагеря, условия проживания и уровень комфорта, а также на количество мест в комнатах, порядок и режим питания, правила пребывания в лагере.
"Чтобы убедиться в том, что досуг ребенка будет разнообразным, обратите внимание на наличие спортивных объектов, кружков и секций. Рекомендуется также проверить отзывы и рекомендации о лагере", - подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что потребители имеют право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни и здоровья. Вред, причиненный жизни, здоровью ребенка или его имуществу, подлежит возмещению в полном объеме.