Куренков призвал своевременно открыть курортный сезон на Кубани

ТУАПСЕ, 20 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на координационном совещании указал важность своевременного открытия курортного сезона на всем черноморском побережье Краснодарского края.
"Хочу обратить внимание всех присутствующих на необходимость оперативного завершения всех мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края", - подчеркнул министр.
Он отметил, что важно правильно организовать работу по скорейшей очистке береговой линии и прибрежной акватории от загрязнений. "В этих целях необходимо активно использовать все доступные средства и привлекать дополнительные силы в случае такой необходимости", - сказал глава МЧС.