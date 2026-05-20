13:30 20.05.2026
Куренков призвал своевременно открыть курортный сезон на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МЧС России Александр Куренков указал на важность своевременного открытия курортного сезона на всем черноморском побережье Краснодарского края.
  • Куренков проверил в Туапсе ход работ по ликвидации последствий ЧС, вызванного разливом нефтепродуктов из-за атак украинских БПЛА.
  • Министр подчеркнул необходимость оперативного завершения всех мероприятий и обеспечения своевременной очистки береговой линии и прибрежной акватории от загрязнений.
ТУАПСЕ, 20 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на координационном совещании указал важность своевременного открытия курортного сезона на всем черноморском побережье Краснодарского края.
В среду Куренков проверил в Туапсе ход проведения работ по ликвидации последствий ЧС, вызванного разливом нефтепродуктов из-за атак украинских БПЛА.
"Хочу обратить внимание всех присутствующих на необходимость оперативного завершения всех мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края", - подчеркнул министр.
Он отметил, что важно правильно организовать работу по скорейшей очистке береговой линии и прибрежной акватории от загрязнений. "В этих целях необходимо активно использовать все доступные средства и привлекать дополнительные силы в случае такой необходимости", - сказал глава МЧС.
ТуапсеРоссияКраснодарский крайАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
