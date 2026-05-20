07:10 20.05.2026
Парк "Братеевская пойма" в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пляжный сезон в Москве можно будет открывать в конце мая, когда вода в Москве-реке прогреется до +18 градусов.
  • Оптимальной для купания считается температура воды +22 градуса и выше, а сезон в Москве считается открытым, когда температура воды достигает +16, +17 градусов.
  • Метеоролог рекомендует ожидать более комфортных значений температуры воды к концу мая или началу июня, когда вода точно прогреется до +20 градусов и выше.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Открывать пляжный сезон в столице можно будет только в конце мая, к этому времени вода в Москве-реке может прогреться до +18, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Несмотря на жаркие дни в столице, на данный момент в Москве-реке вода еще холодная, +14 градусов тепла, а температура воды в закрытых водоемах московского региона, например пруды, до +16 градусов. Открывать пляжный сезон сейчас можно, если вы закаленный человек, но лучше подождать конец мая, так как из-за теплой погоды температура воды в Москве-реке будет +18", — объяснил синоптик.
По словам Голубева, оптимальной для купания считается температура воды +22 градуса и выше. При этом сезон считается открытым в Москве, когда температура воды достигает +16, +17 градусов.
"Через неделю вода скорее всего достигнет значений в +16, +17 градусов тепла, что является оптимальным значением для купания в Москве, однако при такой температуре речь идет скорее об освежающем окунании, а не о полноценном плавании. Более комфортных значений температуры воды стоит подождать конец мая, а лучше начало июня, когда вода точно прогреется до +20 градусов и выше", - заявил метеоролог.
Он добавили, что на фоне ожидаемой аномальной жары с дневными температурами до +32 градусов, безусловно появляется желание освежиться, но пока что этого недостаточно для безопасного купания, поэтому лучше воспользоваться бассейном или прохладным душем.
