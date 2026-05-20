В Подмосковье пройдет "Кубок святых воинов Руси"

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Соревнования "Кубок святых воинов Руси" по боксу, самбо и армейскому рукопашному бою, посвященные православным святым, пройдут 24 мая в подмосковном Раменском, сообщили организаторы мероприятия общественное движение "Сорок Сороков".

В 13.00 состоится молебен и торжественная церемония открытия, в 13.45 – начало соревнований по трем дисциплинам: бокс, самбо, армейский рукопашный бой. Также пройдут показательные выступления именитых спортсменов и ветеранов спецподразделений. После - торжественная церемония награждения победителей. Поддержку в проведении мероприятия окажет благотворительный фонд "Русский крест".