Три домовладения получили повреждения при атаке ВСУ на Кубань

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Три домовладения в нескольких муниципалитетах Кубани повреждены после атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.

Уточняется, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.