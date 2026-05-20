Рейтинг@Mail.ru
Три домовладения получили повреждения при атаке ВСУ на Кубань - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 20.05.2026
Три домовладения получили повреждения при атаке ВСУ на Кубань

Три дома повреждены после атаки БПЛА ВСУ на Кубань

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три домовладения в нескольких муниципалитетах Кубани получили повреждения после атаки БПЛА ВСУ.
  • Фрагменты беспилотника также упали на одной из улиц в поселке Степной.
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Три домовладения в нескольких муниципалитетах Кубани повреждены после атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.
"В нескольких муниципалитетах Кубани обнаружили обломки БПЛА. В Крымске по двум адресам повреждены кровля частного дома и забор. В Приморско-Ахтарске – кровля частного дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
По данным ведомства, фрагменты беспилотника также упали на одной из улиц в поселке Степной Славянского района Кубани.
Уточняется, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
МЧС РФ сообщало о беспилотной опасности на территории Краснодарского края во вторник в 21.34 мск, затем в ночь на среду была объявлена ракетная опасность. Об отмене ракетной опасности МЧС России сообщило в среду в 03.26 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКрымскПриморско-АхтарскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала