Три домовладения получили повреждения при атаке ВСУ на Кубань

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Три домовладения в нескольких муниципалитетах Кубани повреждены после атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.
"В нескольких муниципалитетах Кубани обнаружили обломки БПЛА. В Крымске по двум адресам повреждены кровля частного дома и забор. В Приморско-Ахтарске – кровля частного дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
По данным ведомства, фрагменты беспилотника также упали на одной из улиц в поселке Степной Славянского района Кубани.
Уточняется, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
МЧС РФ сообщало о беспилотной опасности на территории Краснодарского края во вторник в 21.34 мск, затем в ночь на среду была объявлена ракетная опасность. Об отмене ракетной опасности МЧС России сообщило в среду в 03.26 мск.
