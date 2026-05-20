В районе Туапсинского НПЗ ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 20.05.2026
13:24 20.05.2026
В районе Туапсинского НПЗ ликвидировали разлив нефтепродуктов

Около Туапсинского НПЗ ликвидировали разлив нефти и сделали земляной вал

© РИА Новости / Борис Морозов
Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов
Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов
  • В районе Туапсинского НПЗ завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.
  • Также сформирован заградительный земляной вал и установлены каскадные боновые заграждения на акватории реки Туапсе.
ТУАПСЕ, 20 мая - РИА Новости. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены, сообщил начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин на координационном совещании, которое в Туапсе провел глава МЧС Александр Куренков.
"Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал", - сказал Клушин.
По его словам, также сформирован заградительный вал в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков.
Вторым направлением работы по ликвидации последствий ЧС, возникшей из-за атаки украинских БПЛА, Клушин назвал сбор нефтепродуктов и предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Чёрного моря. Для этого на акватории реки Туапсе установлены каскадные боновые заграждения, на постоянной основе осуществляется мониторинг акватории Черного моря, в том числе космический.
"При обнаружении пятен нефтепродуктов на поверхности моря производится их обработка биосорбентами", - пояснил начальник главка.
ТуапсеЧерное мореКраснодарский крайАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Туапсинский НПЗПроисшествия
 
 
