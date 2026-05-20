В районе Туапсинского НПЗ ликвидировали разлив нефтепродуктов

ТУАПСЕ, 20 мая - РИА Новости. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены, сообщил начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин на координационном совещании, которое в Туапсе провел глава МЧС Александр Куренков.
"Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал", - сказал Клушин.
По его словам, также сформирован заградительный вал в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков.
Вторым направлением работы по ликвидации последствий ЧС, возникшей из-за атаки украинских БПЛА, Клушин назвал сбор нефтепродуктов и предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Чёрного моря. Для этого на акватории реки Туапсе установлены каскадные боновые заграждения, на постоянной основе осуществляется мониторинг акватории Черного моря, в том числе космический.
"При обнаружении пятен нефтепродуктов на поверхности моря производится их обработка биосорбентами", - пояснил начальник главка.