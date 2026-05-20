В Кремле оценили сроки реализации проекта "Сила Сибири — 2"

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Пока нет четкого понимания сроков реализации проекта "Сила Сибири 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Четко (про срокам - ред.) пока нет. Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение", - сказал Песков.