10:29 20.05.2026
В Кремле оценили сроки реализации проекта "Сила Сибири — 2"

Песков: пока нет четкого понимания сроков реализации "Силы Сибири — 2"

Трубопроводы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что четкого понимания сроков реализации проекта «Сила Сибири — 2» пока нет.
  • Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам проекта, но остались некоторые нюансы для обсуждения.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Пока нет четкого понимания сроков реализации проекта "Сила Сибири 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта, отметил он, "какие-то нюансы осталось договорить", четкого понимания по срокам пока нет.
"Четко (про срокам - ред.) пока нет. Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение", - сказал Песков.
