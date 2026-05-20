В Кремле прокомментировали ситуацию с беспилотниками из Прибалтики
10:22 20.05.2026
Песков: реакцию России на попадание БПЛА из Прибалтики формируют военные

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 20.05.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Проблема попадания беспилотников на территорию РФ из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию России формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны", - сказал Песков "Известиям", комментируя сообщение СВР о попадании беспилотников на территорию России через воздушное пространство Прибалтики.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
РоссияПрибалтикаУкраинаДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы Украины
 
 
