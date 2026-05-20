В Кремле прокомментировали ситуацию с беспилотниками из Прибалтики

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Проблема попадания беспилотников на территорию РФ из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию России формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны", - сказал Песков "Известиям", комментируя сообщение СВР о попадании беспилотников на территорию России через воздушное пространство Прибалтики.