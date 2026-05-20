Британская радиостанция извинилась перед королем за объявление о его смерти

ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед британским королем Карлом III за то, что в эфире ошибочно объявили о его смерти.
"Было ошибочно объявлено, что его величество король скончался... Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство", - говорится в заявлении директора радиостанции в соцсетях Radio Caroline.
Как уточнил Мур, из-за компьютерной ошибки случайно активировался протокол действий "смерть монарха", который подготовлен на всех радиостанциях.
"После этого Radio Caroline прекратила вещание, как того требует процедура, что позволило нам заметить ошибку, восстановить эфир и принести извинения в прямом эфире. Radio Caroline с удовольствием транслировала рождественское обращение ее величества королевы, а теперь и короля, и мы надеемся делать это еще многие годы", - говорится в извинениях директора.