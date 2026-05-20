Британская радиостанция извинилась перед королём за объявление о его смерти
19:07 20.05.2026
Британская радиостанция извинилась перед королем за объявление о его смерти

Питер Мур извинился перед Карлом III за ошибочное объявление о его смерти

© AP Photo / Chris JacksonКороль Карл III
Король Карл III . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед британским королем Карлом III за ошибочное объявление о его смерти.
  • Из-за компьютерной ошибки на радиостанции случайно активировался протокол действий «смерть монарха».
  • Radio Caroline прекратила вещание, как того требует процедура, затем восстановила эфир и принесла извинения в прямом эфире.
ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед британским королем Карлом III за то, что в эфире ошибочно объявили о его смерти.
"Было ошибочно объявлено, что его величество король скончался... Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство", - говорится в заявлении директора радиостанции в соцсетях Radio Caroline.
Как уточнил Мур, из-за компьютерной ошибки случайно активировался протокол действий "смерть монарха", который подготовлен на всех радиостанциях.
"После этого Radio Caroline прекратила вещание, как того требует процедура, что позволило нам заметить ошибку, восстановить эфир и принести извинения в прямом эфире. Radio Caroline с удовольствием транслировала рождественское обращение ее величества королевы, а теперь и короля, и мы надеемся делать это еще многие годы", - говорится в извинениях директора.
