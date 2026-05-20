Британская радиостанция извинилась перед королем за объявление о его смерти

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед британским королем Карлом III за ошибочное объявление о его смерти.

Из-за компьютерной ошибки на радиостанции случайно активировался протокол действий «смерть монарха».

Radio Caroline прекратила вещание, как того требует процедура, затем восстановила эфир и принесла извинения в прямом эфире.

ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед британским королем Карлом III за то, что в эфире ошибочно объявили о его смерти.

"Было ошибочно объявлено, что его величество король скончался... Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство", - говорится в заявлении директора радиостанции в соцсетях Radio Caroline.

Как уточнил Мур, из-за компьютерной ошибки случайно активировался протокол действий "смерть монарха", который подготовлен на всех радиостанциях.