Пентагон выявил нарушения надзора за контрактами для Украины

- Пентагон выявил нарушения надзора при администрировании неконкурентных контрактов в рамках помощи Украине.
- По 439 миллионам долларов из 4,5 миллиарда долларов надлежащего надзора не велось, и армия не может подтвердить выполнение работ.
- По семи контрактам ответственные офицеры не были назначены, отчеты о надзоре не велись из-за нехватки квалифицированного персонала.
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Пентагон выявил нарушения надзора при администрировании неконкурентных контрактов в рамках помощи Украине общей стоимостью 4,5 миллиарда долларов, следует из доклада генерального инспектора ведомства конгрессу, с которым ознакомилось РИА Новости.
Инспекторы проверили десять контрактов общей стоимостью 4,5 миллиарда долларов и установили, что по 439 миллионам долларов из этой суммы, в части выполнения сервисных услуг, надлежащего надзора не велось. Это означает, что армия не может подтвердить, были ли эти работы фактически выполнены.
"Контрактные офицеры армии ненадлежащим образом администрировали неконкурентные контракты в поддержку Украины в соответствии с федеральными нормами, нормами министерства и армейскими инструкциями", - говорится в документе.
По семи контрактам ответственные офицеры и вовсе не были назначены и отчеты о надзоре не велись. Причиной нарушений названа нехватка квалифицированного персонала из-за текучки кадров.
Пентагон теперь опасается, что из-за отсутствия надзора над подрядчиками любые проблемы при исполнении этих контрактов могут так и остаться незамеченными.