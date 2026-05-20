Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к переговорам.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай призывают стороны конфликта на Ближнем Востоке к переговорам, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
"Стороны едины во мнении, что военные удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право и основные нормы международных отношений, серьезно подрывают стабильность на Ближнем Востоке. Россия и Китай подчеркивают необходимость скорейшего возвращения сторон, вовлеченных в конфликт, к диалогу и переговорам в целях предотвращения расширения зоны конфликта", - говорится в документе.