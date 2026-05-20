Колосков назвал только два клуба из России с грамотным управлением

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Петербургский "Зенит" и "Краснодар" являются примерами для всех остальных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в плане грамотного и стабильного управления всеми важными процессами, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Зенит" и "Краснодар" - самые стабильные у нас футбольные клубы в плане управления всеми происходящими процессами. Стабильные руководители, стабильные тренеры, стабильные спортивные директора. Во всех остальных клубах мы видим чехарду. Меняются руководители, меняются директора, меняются тренеры. Поэтому "Зенит" и "Краснодар" - хороший пример для остальных клубов того, как надо управлять всеми вопросами клубной подготовки", - сказал Колосков.