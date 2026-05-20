15:00 20.05.2026 (обновлено: 17:05 20.05.2026)
Колосков назвал только два клуба из России с грамотным управлением

Колосков назвал "Зенит" и "Краснодар" примерами грамотного управления

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
  • Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, назвал «Зенит» и «Краснодар» примерами грамотного и стабильного управления в РПЛ.
  • По итогам первенства РПЛ «Зенит» стал чемпионом страны, а «Краснодар» занял второе место.
  • Колосков отметил стабильность руководителей, тренеров и спортивных директоров в «Зените» и «Краснодаре».
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Петербургский "Зенит" и "Краснодар" являются примерами для всех остальных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в плане грамотного и стабильного управления всеми важными процессами, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Зенит" по итогам первенства РПЛ стал чемпионом страны. Победивший в 2025 году "Краснодар" в чемпионате России занял второе место.
"Зенит" и "Краснодар" - самые стабильные у нас футбольные клубы в плане управления всеми происходящими процессами. Стабильные руководители, стабильные тренеры, стабильные спортивные директора. Во всех остальных клубах мы видим чехарду. Меняются руководители, меняются директора, меняются тренеры. Поэтому "Зенит" и "Краснодар" - хороший пример для остальных клубов того, как надо управлять всеми вопросами клубной подготовки", - сказал Колосков.
ФутболСпортРоссияВячеслав КолосковЗенитКраснодарРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
