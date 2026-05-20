Ли Цян назвал отношения России и Китая стабильными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о стабильности и предсказуемости отношений России и Китая на фоне международной турбулентности.
- Он выразил готовность укреплять политическое взаимодоверие и взаимную поддержку для развития двустороннего сотрудничества.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая сохраняют стабильность и предсказуемость на фоне сегодняшней турбулентности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"На фоне сегодняшней международной турбулентности, китайско-российские отношения сохраняют стабильность и предсказуемость. Это очень драгоценно для нас, и это позволяет нам вместе противодействовать разного рода вызовам и угрозам",- сказал Ли Цян.
Премьер Госсовета КНР также добавил, что "китайская сторона готова вместе с российской стороной на основе договоренностей на высшем уровне укреплять политическое взаимодоверие и взаимную поддержку в целях выведения двустороннего сотрудничества на новую высоту".
Россия и Китай выступили против изоляции КНДР
Вчера, 12:22