Ли Цян назвал отношения России и Китая стабильными

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая сохраняют стабильность и предсказуемость на фоне сегодняшней турбулентности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Премьер Госсовета КНР также добавил, что "китайская сторона готова вместе с российской стороной на основе договоренностей на высшем уровне укреплять политическое взаимодоверие и взаимную поддержку в целях выведения двустороннего сотрудничества на новую высоту".