Ли Цян назвал отношения России и Китая стабильными - РИА Новости, 20.05.2026
13:49 20.05.2026 (обновлено: 13:56 20.05.2026)
Ли Цян: отношения России и Китая сохраняют стабильность и предсказуемость

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о стабильности и предсказуемости отношений России и Китая на фоне международной турбулентности.
  • Он выразил готовность укреплять политическое взаимодоверие и взаимную поддержку для развития двустороннего сотрудничества.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая сохраняют стабильность и предсказуемость на фоне сегодняшней турбулентности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
"На фоне сегодняшней международной турбулентности, китайско-российские отношения сохраняют стабильность и предсказуемость. Это очень драгоценно для нас, и это позволяет нам вместе противодействовать разного рода вызовам и угрозам",- сказал Ли Цян.
Премьер Госсовета КНР также добавил, что "китайская сторона готова вместе с российской стороной на основе договоренностей на высшем уровне укреплять политическое взаимодоверие и взаимную поддержку в целях выведения двустороннего сотрудничества на новую высоту".
