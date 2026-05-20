Россия и Китай намерены сотрудничать в сфере военного применения ИИ - РИА Новости, 20.05.2026
12:46 20.05.2026
Россия и Китай намерены сотрудничать в сфере военного применения ИИ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены развивать сотрудничество по вопросам военного применения технологий искусственного интеллекта, следует из совместного заявления РФ и КНР.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны вновь заявили о намерении развивать сотрудничество по вопросам военного применения технологий искусственного интеллекта как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, в том числе в рамках Группы правительственных экспертов государств-участников Конвенции о "негуманном" оружии по смертоносным автономным системам вооружений", - говорится в документе.
