Россия и Китай подписали 42 документа по итогам визита Путина в Пекин.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай приняли и подписали 42 документа по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.

Среди документов, подписанных и принятых на высшем уровне: совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.