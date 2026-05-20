Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай подписали 42 документа по итогам визита Путина в Пекин.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай приняли и подписали 42 документа по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Среди документов, подписанных и принятых на высшем уровне: совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Ряд документов был подписан в присутствии лидеров на торжественной церемонии в Пекине, в том числе межправительственные и межведомственные соглашения. "На полях" переговоров также подписан ряд соглашений и меморандумов, в том числе соглашения между российскими и китайскими университетами о сотрудничестве.
Углублять контакты с китайскими партнерами будут МГУ, РУДН им. Патриса Лумумбы, СПбГУ, Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве РФ.