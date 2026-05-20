Китай продлит безвизовый режим для россиян
10:15 20.05.2026 (обновлено: 10:38 20.05.2026)
Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Китай принял решение о продлении безвизового режима для российских граждан до 31 декабря 2027 года, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Для дальнейшего упрощения обменов людьми между Китаем и Россией Китай принял решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года", — сказал дипломат.
Го Цзякунь добавил, что граждане России, имеющие обычные заграничные паспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.
"Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран", — сказал он.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в Россию на срок до 30 дней без виз.
