Китай продлит безвизовый режим для россиян

Китай принял решение о продлении безвизового режима для российских граждан до 31 декабря 2027 года.

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Китай принял решение о продлении безвизового режима для российских граждан до 31 декабря 2027 года, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Для дальнейшего упрощения обменов людьми между Китаем Россией Китай принял решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года", — сказал дипломат.

Го Цзякунь добавил, что граждане России, имеющие обычные заграничные паспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.

"Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран", — сказал он.