16:18 20.05.2026
Эксперт высказался о встрече Путина с китайским инженером Пэн Паем

Политолог Данилин назвал беседу Путина с китайским инженером значимым маркером

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем во время своего официального визита в Китай.
  • Политолог Павел Данилин считает, что встреча президента с инженером является значимым маркером долгосрочного и фундаментального партнерства России и Китая.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с китайским инженером Пэн Паем является значимым маркером, говорящим о фундаментальности партнерства РФ и Китая, считает политолог Павел Данилин.
Путин в ходе своего официального визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого визита в КНР в 2000 году. Пэн Пай получил образование в одном из университетов в Москве, а сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.
"Это значимый маркер, говорящий о долгосрочности и фундаментальности нашего партнерства", – сказал политолог в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
