Россия и КНР подчеркнули отсутствие универсального мирового пути развития

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва и Пекин отмечают, что в мире нет универсального пути развития и не существует стран "первого сорта", говорится в совместной декларации России и КНР.

"Важно преодолевать разделенность мира и содействовать устранению трансграничных барьеров в различных сферах, при этом уважая суверенитет, территориальную целостность и самобытность всех суверенных государств. В мире нет универсального пути развития и не существует стран и народов "первого сорта", - говорится в документе.