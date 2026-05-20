11:39 20.05.2026
Китайский инженер на встрече с Путиным назвал главное, что ему дала Россия

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский инженер Пэн Пай встретился с президентом России Владимиром Путиным.
  • Пэн Пай назвал образование главным, что он получил в России.
  • Пэн Пай учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) с 2007 по 2013 год.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, назвал образование самым главным, что он получил в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Это самое главное, что я получил в России", - заявил он, обсуждая с российским президентом начало перекрестных годов образования между РФ и КНР.
Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся работать на родину. Известность он получил благодаря фотографии с Владимиром Путиным, сделанной во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года.
