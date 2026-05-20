Китайский инженер на встрече с Путиным назвал Москву своим вторым домом

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, считает Москву своим вторым домом.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году.
"Я вырос в Китае, но очень важная часть моей жизни прошла как раз в России. Можно сказать, что Москва - мой второй дом", - заявил Пэн Пай в ходе встречи с Путиным.
Пэн Пай получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году, после этого вернулся в Китай и начал работать в родной провинции. Сейчас Пэн Пай занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".