11:27 20.05.2026
Китайский инженер на встрече с Путиным назвал Москву своим вторым домом

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году.
  • Пэн Пай заявил, что Москва является его вторым домом, так как важная часть его жизни прошла в России.
  • Пэн Пай получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году, после чего вернулся в Китай и начал работать в родной провинции.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, считает Москву своим вторым домом.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году.
"Я вырос в Китае, но очень важная часть моей жизни прошла как раз в России. Можно сказать, что Москва - мой второй дом", - заявил Пэн Пай в ходе встречи с Путиным.
Пэн Пай получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году, после этого вернулся в Китай и начал работать в родной провинции. Сейчас Пэн Пай занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".
