Китай остается ответственным потребителем энергоресурсов, заявил Путин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китай остается ответственным потребителем энергоресурсов в условиях кризиса на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай - ответственного потребителя этих ресурсов", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР.