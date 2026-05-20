Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придет холод - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 20.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет холод

РИА Новости: холод придет в Москву в конце мая

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Холод придет в Москву в конце мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
  • Во вторник, 19 мая, был побит суточный рекорд температуры 47-летней давности, воздух прогрелся до +30,3 градуса.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Холод придет в Москву в конце мая на смену "знойному пеклу", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права. На смену знойному пеклу в конце месяца придет холод, и климатическое время повернется вспять", - рассказал Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что суточный рекорд температуры для 19 мая 47-летней давности был побит в Москве во вторник, воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.
Парк Братеевская пойма в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве можно будет купаться
07:10
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала