Синоптик рассказал, когда в Москву придет холод

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Холод придет в Москву в конце мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
- Во вторник, 19 мая, был побит суточный рекорд температуры 47-летней давности, воздух прогрелся до +30,3 градуса.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Холод придет в Москву в конце мая на смену "знойному пеклу", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права. На смену знойному пеклу в конце месяца придет холод, и климатическое время повернется вспять", - рассказал Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что суточный рекорд температуры для 19 мая 47-летней давности был побит в Москве во вторник, воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.