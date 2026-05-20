Специалистов фармацевтической отрасли наградили в подмосковных Химках

Лучших работников фармацевтической отрасли наградили в подмосковных Химках

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава округа Инна Федотова и депутат Госдумы Денис Кравченко наградили лучших работников фармацевтической отрасли в подмосковных Химках в честь их профессионального праздника, сообщает пресс-служба администрации округа.
В мероприятии участвовали сотрудники Научно-производственного центра "Фармзащита" ФМБА России.
"Химки гордятся такими предприятиями и специалистами — людьми, чей труд укрепляет здоровье и будущее страны", — приводит пресс-служба слова Федотовой.
НПЦ "Фармзащита" уже более 30 лет вносит вклад в развитие отечественной фармацевтики. В центре разрабатывают и выпускают более 50 видов лекарственных препаратов, которые поставляются во все регионы России.
"Ваш труд бесценен, и мы гордимся тем, что в нашем городе и стране работают такие замечательные специалисты", — обратился к сотрудникам предприятия Кравченко.
Специалистам пожелали новых научных достижений и успешной реализации новых проектов.
 
Химки (городской округ в Московской области)Инна ФедотоваДенис КравченкоГосдума РФФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
